Emperyalizmin eli kanlı aktörü Henry Kissinger öldü

ABD emperyalizminin eli kanlı aktörü, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, 100 yaşında öldü. Kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada Kissinger'ın Connecticut eyaletindeki evinde öldüğü belirtildi.

Kissinger Richard Nixon ve 38'inci ABD Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-1977 yılları arasında dışişleri bakanı, 1969-1975 yılları arasında ise ulusal güvenlik danışmanı olarak ABD emperyalizmine hizmet etti.

Sovyetler Birliği'ne ve dünyada emekçi sınıflara karşı sermaye sınıfının savaşında ABD'nin en önemli aktörlerinden olan Kissinger'ın kanlı geçmişinde Kamboçya'nın misket bombalarıyla bombalanması, ABD'nin Vietnam'ı işgali, Şili'de Allende'ye karşı askeri darbe, Angola'nın Güney Afrika'nın apartheid rejimince işgali de yer alıyor.

Resmi görevleri sona erdikten sonra da ABD emperyalizminin planlarında rol almaya devam eden Kissinger, 2000'lerin başında ABD'nin Irak işgalini desteklemişti.

Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'ne karşı Çin'in ABD'yle işbirliğinin yolunu açan Nixon'ın 1972'deki Çin ziyaretini organize etmesiyle bilinen Kissinger ölmeden kısa süre öncesinde yaptığı Çin ziyaretiyle yeniden gündeme gelmişti.