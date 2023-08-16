EMO Başkanı Ulutaş: Elektrik faturasına yine zam gelecek

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, enerji maliyetlerindeki ölçüsüz artışın, alım gücü sorunlarının yanı sıra gelir düşürücü bir etken olarak da genel ekonomiyi baltaladığını söyledi.

Ulutaş, “Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılması gerektiği ifade edilmekte. 2024’te yapılması beklenen yerel seçimlere yakın tarihlerde zam yapmayı tercih etmeyecekleri için önümüzdeki aylarda zam yapmak isteyebilirler” diyerek uyardı

Bir hanenin aylık elektrik faturası ortalama ne kadar arttı?

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’a konuşan EMO Başkanı Ulutaş, bir hanenin aylık elektrik faturası ortalamasını şöyle hesapladı:

“EMO hesaplamalarında, 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları için aylık 230 kWh’lik enerji tüketeceği varsayılıyor. Dört kişilik ailenin asgari elektrik faturası Ağustos 2017’deki 95 TL’lik seviyeden, bu yılın aynı ayında 345 TL’ye yükseldi. Elektrik faturasının yurttaşa yükü katlanarak artıyor. Elektriğe Ağustos 2019’da yüzde 23, 2020’de yüzde 14.9, 2021’de ise yüzde 28.9’luk zam yapıldı. Ağustos 2022’de ise artış oranı yüzde 57.9’a ulaştı. Genel seçimlerin yapıldığı 2023’te ise artış oranı yüzde 3.9 ile minimumda tutuldu.”

'Önümüzdeki aylarda zam yapmak isteyebilirler'

Ulutaş, elektriğe zam beklediğini şöyle anlattı:

“Salgın sonrası dünya genelinde enerji maliyetlerindeki geçici dalgalanmanın tetiklediği zam dalgası, ülkemizin içinde bulunduğu kırılgan ekonomik koşullar nedeniyle bir tusunamiye dönüştü. Ne yazık ki ülkemizde maliyetler azalırken dağıtım bedelleri artırılarak fiyatların sabit tutulduğu, maliyet artışlarının ise faturalara yansıtıldığı bir enerji ekonomisi oluştu. Döviz kuru ve enflasyon artışı nedeniyle önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılması gerektiği ifade edilmekte. 2024’te yapılması beklenen yerel seçimlere yakın tarihlerde zam yapmayı tercih etmeyecekleri için önümüzdeki aylarda zam yapmak isteyebilirler.”

'Elektrik faturası desteği verilen hane sayısı fırladı'

Ulutaş, halkın içinde bulunduğu ekonomik koşulların giderek ağırlaştığını anlatmak için şu bilgiyi paylaştı:

“2021’de elektrik faturası desteği verilen haneler 1.8 milyondu. 2022’de bu 3 milyon 690 bin 582 haneye fırladı.”