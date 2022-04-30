Emniyet’ten 'hack' açıklaması: Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada iddia yalanlanarak, "E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması söz konusu değildir" dendi.

"Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bireysel kullanıcıların şifrelerini eşe geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür" ifadelerinin yer verildiği Emniyet açıklamasında ayrıca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Fatih Altaylı’nın kamuoyunu "yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği" savunuldu.