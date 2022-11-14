Emniyet'ten açıklama: 'Bombacı PKK/PYD bağlantısını itiraf etti, saldırıda TNT kullanıldı'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pazar günü saat 16.30 sıralarında İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırının failinin Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli kişi olduğunu ve sorgusunda "'PKK/PYD/YPG' bağlantısını itiraf ettiğini" bildirdi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, özel istihbarat bağlantısını itiraf ettiği söylenen Albashir'in, Türkiye'ye Afrin üzerinden giriş yaptığı kaydedildi. Saldırganın Küçükçekmece'de gözaltına alındığı kaydedildi.

Kriminal Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise saldırıda kullanılan patlayıcının TNT olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Dün, İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen bombalı saldırıda, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralanan 81 kişiden 55'i tedavilerinin ardından taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda 26'sının tedavisine devam edildiği kaydedildi. 2 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.