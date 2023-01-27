Emniyet'te 'yenge' sürgünü, Soylu ayrıntısı...  

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bir ilin emniyet müdürünün eşinin kendisine “yenge” diyen polis memurunu sürdürdüğünü yazdı.

Öztürk’ün köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Bazı kamu görevlileri, kendilerini vazgeçilmez sanıyor. Görev yaptığı illerde bazı yapılanları dinleyince hayret ediyorsunuz. Bir ilimizin emniyet müdürünün eşi, 10 yıldır özel kalem müdürlüğü yapan polis memurunu görevden aldırdı mı? Hastaneye giden müdür eşine, hastanede görevli polis memuru yardımcı olmak isterken, ‘yenge’ demiş. Müdürün eşi ‘Bir daha yenge değil, hanımefendi’ demesini istemiş. Doğru. Ama aynı gün o polis memuru hastanedeki görevinden uzaklaştırıldı mı? İşte polisimizi daha çok bunlar yoruyor. O il mi? Bakana yabancı sayılmaz.”