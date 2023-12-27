Emniyette görevli memuru 15 el ateş ederek öldüren polis için müebbet talebi

14 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana gelen olaya göre, polis memuru Şükrü Koçoğlu ile emniyette görevli idari memur Fevzi Süleyman Sökmen arasında tartışma çıktı.

'Ölüm tehdidi aldım' diyerek şikayetçi olmuş

DHA'nın haberine göre idari memur Sökmen, kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek polis memuru Koçoğlu'ndan 2 Haziran'da şikayetçi oldu. Koçoğlu, 14 Eylül'de Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde tabancasıyla Sökmen'i öldürdü.

Gözaltına alınan Koçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Koçoğlu hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi.

'Karşılaştık, konuşmak için gittim' dedi

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık polis memuru Şükrü Koçoğlu ile ölen Sökmen'in şikayetçi babası C.S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Öldürme kastı olmadığını öne süren sanık Koçoğlu, "Olay günü Süleyman ile karşılaştık. 'Bir dakika' dedim, Süleyman da konuşmak istemedi. Benden kaçarak yangın merdivenine doğru gitti. Ben de konuşmak için arkasından gittim" diye konuştu.

'Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum'

Sözlerini sürdüren sanık polis Koçoğlu, "Beylik tabancamda sürekli 15 mermi taşıyordum. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Olay bir anda gelişen diyalog sonrası meydana geldi. Kesinlikle planlamadım, pişmanım. 'Yeter artık lan' ve 'yarım kalan işimi tamamlarım' demedim. Olayda bir kastım yok. Amacım sadece konuşmaktı" ifadelerini kullandı.

'Emniyet Müdürlüğü'ndeki yetkililer tedbir almadı'

Şikayetçi olduğunu belirten Sökmen'in babası C.S. ise "Oğlum hiçbir suçu ve tahriki olmadan öldürüldü. Olaydan önce Emniyet Müdürlüğündeki yetkililer tedbir almadı. Görevlerini yapmayan yetkililerden de şikayetçiyim. Ortada kan davası ya da namus meselesi yoktu" dedi.

Olayın meydana geldiği gün Şükrü Koçoğlu'nun ilk olaydan dolayı karakolda ifadesini alan tanık polis memuru M.G. ise "Olay günü Şükrü Koçoğlu'na Süleyman'ın şikayetçi olduğu ifadeyi okuyordum. Daha tamamını bitirmeden Şükrü Koçoğlu karakoldan çıktı. Arkasından gittim. Ama göremedim. Hemen İ.Ç. komiseri arayıp, ona bilgi verdim ve aralarında bir sıkıntı olmasın dedim" diye konuştu.

Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek mütalaasını açıkladı. Şükrü Koçoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.