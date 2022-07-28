Emniyet 'suikast listesindesiniz' demişti: Buğra Kavuncu'dan açıklama

İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun evine giden iki polisin "Kavuncu’ya suikast listesinde bulunduğunu" söylediği ortaya çıkmıştı.

Tebligata ilişkin olarak T24’e konuşan Kavuncu, "Tebligatta, galiba Tekirdağ’da yakalanan bir PKK’lının yapmış olduğu beyan üzerine böyle bir duyum alıyor emniyet. Yapması gereken. Bizi bilgilendirdi. Biz de tedbirli hareket ediyoruz" açıklamasını yaptı.

'Uzun bir süre uğraştık, mahkeme kararıyla koruma aldık'

Şu anda bir korumasının olduğunu söyleyen Kavuncu, "Emniyet, öyle bir tebligatta bulundu geçen hafta. Biz bunu duyurmadık. Nasıl olduysa duyulmuş. Şu anda bir korumam var. Onu da İdari Mahkeme’nin kararıyla ancak alabildik, uzun bir süre uğraştık" diye konuştu.