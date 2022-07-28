Polis Buğra Kavuncu'nun evine gitti: 'Suikast listesindesiniz'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz cumartesi günü iki polisin İYİP İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun evine giderek bir bildirimde bulunduğunu aktardı.

Tekirdağ’da yakalandığı öne sürülen bir PKK üyesinin, "Kavuncu’nun örgütün suikast listesinde olduğunu söylediği" iddiasını aktaran Saymaz, tebligatı paylaştı:

"Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/119429 sayılı soruşturma evrakında gizli tanığın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde vermiş olduğu beyanlarında PKK içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla ilgili çeşitli beyanların yanı sıra PKK/KCK terör örgütü tarafından saldırı yapılacağı konusunda beyan olan isimlerden Kavuncu’nun can güvenliği ile ilgili olarak…"

Bu yazıyla birlikte Kavuncu’ya, ulaşabileceği üç telefon numarası verildi. Koruma talebi için valiliğe başvurması gerektiği belirtildi.

İki koruması geri çekilmişti

Kavuncu’nun iki koruması, ‘Terör örgütlerinin hedefi durumunda olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmadı’ ve ‘hedef kaydı yoktur’ denilerek, iki buçuk yıl önce geri çekilmişti. Kavuncu daha sonra MHP'li bir grubun sokak ortasında saldırısına uğramıştı.

Koruması, Kavuncu’nun açtığı dava sonucunda ve mahkeme kararıyla dört ay önce iade edildi.