'Emniyet müdürü görevden alındı, çete yakalandı'

Marmaris'te 2021 yılında bir patronun hisse devriyle ilgili bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin soruşturmanın İçişleri Bakanlığı'ndaki görev değişiminin ardından hızlanması dikkat çekti.

Olayın başındaki Sefa Dönmez'in dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu olduğunu belirten T24 yazarı Tolga Şardan, Marmaris'te yürütlen soruşturma sırasında yaşananları şöyle anlattı:

''Tersane firmasının ortağı M.Ö., Aralık 2022'de Marmaris'te evine giderken kurşunlandı. Kışın boş olan ilçede MOBESE kameraları olmasına karşın zanlılar kayıplara karışmayı başardı.

Akabinde, bu kez Mart 2023'te ilçede yine kriminal olay gerçekleşti. Bu kez kendilerini dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan'ın yakını olarak tanıtan bir grup, firmaya gelerek yine hisselerin devrinin sağlanması amacıyla iş insanı M.Ö.'yü tehdit etti.

Olay, polise ve savcılığa yansıdı, doğal olarak. Polis, tehdit iddiasında adı geçenleri savcılık talimatı çerçevesinde yol kontrolü sırasında gözaltına aldı.

Müdür gitti, zanlılar yakalandı

Bu aşamada ilginç gelişmeler yaşandı. Zanlıların, dönemin MİT Başkanı Fidan'la hiçbir yakınlığının olmadığı anlaşıldı. Haklarında yapılan şikâyete Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı "takipsizlik" kararı verdi!

Şüphelilerin savcılık talimatıyla gözaltına alınması işlemini gerçekleştiren polis amiri ise Marmaris'teki görevinden alındı! Marmaris KOM Bürosu'nda görevli polis amiri Muğla merkeze çekilerek Asayiş Şubesi'nde görevlendirildi.

Devletin en önemli kurumlarından birisinin en tepe yöneticisinin – hiçbir bağı olmamasına karşın -adını kullanarak suç işlemeye çalışanların yakalanmasını sağlayan polis amiri görevden alınarak ödüllendirildi!

Olaylar devam edilirken, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız görevden alınıp Muğla merkeze çekildi.

Bu arada, iş insanı M.Ö.'nün evinin önünde vurulmasıyla ilgili yine savcılık talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şubesi zanlıların yakalanması için çalışma başlattı ancak bir ilerleme sağlanamadı.

Ta ki, Kapsız görevden alınana dek. Kapsız'ın görevden alınmasından on gün sonra Muğla KOM ekipleri, M.Ö.'yü vuranları yakaladı!

Polisin; Muğla, İstanbul, Samsun ve Ağrı'da yaptığı operasyonlarda şüpheli olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5'i mahkemece tutuklandı.''