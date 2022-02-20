Emniyet: 'Kelepçeli fotoğraf bizi de üzdü'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Migros işçisi Gülabi Aksu'nun Tuncay Özilhan'ın evinin önündeki eylemde gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, eylem sırasındaki gözaltı işlemlerine kelepçeli görüntüler konusunda araştırma ve inceleme yapıldığı duyuruldu.

Emniyet, polisin işçilerin basın açıklamasına ‘müdahale’ etmemesini “Eylem yapılan yerlerin bir kısmının, basın açıklaması yapılabilecek yerlerden olmadığı halde herhangi bir müdahale ile güvenlik zafiyeti oluşturmadan açıklama yapılmasına müsaade edilmesi” olarak açıkladı. Açıklamada, “Gruptaki birçok kişi ayrı ayrı basına yönelik açıklamalar yapmış, toplu olarak sloganlar ve alkışlar eşliğinde eyleme devam etmiş olduğu halde müdahalede bulunulmadı” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Tüm uyarı ve ikazlar sonucunda geç saatlere kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade eden gruba, konunun 2911 sayılı kanunda tanımını bulan izinsiz toplanmaya dönüştüğü bildirilmesine rağmen olumlu yanıt alınamamıştır. Yapılan müzakere çabalarından sonuç alınamaması üzerine ses yayın araçlarıyla ikazlar yenilenmiş, uzun bir süre beklenmiş ve saat 15.45 sıralarında uyarı ve ikazlara aldırmadan eylemlerine ısrarla devam eden 68 şahıs yakalanmış, direniş gösteren şahısların bir kısmının yakalanma işlemi kelepçelenmek suretiyle gerçekleşmiştir. Büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz ve gerekli müsamahayı göstermeye çalıştığımız bu süreç içerisinde basına yansıyan kelepçeli görüntüler bizleri de derinden üzmüştür. Konu ile ilgili araştırma ve inceleme yapılmaktadır. 2911 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem yapılan şahıslar ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılmıştır.”