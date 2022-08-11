Emir Sarıgül, Erden Timur'u savundu: Ali Koç mesajı...

Galatasaray'ın eski yöneticisi Emir Sarıgül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üzerinden mesaj verdi.
Sarı kırmızılı takımda transfer işlerini yürüten yönetici Erden Timur'a ilişkin Beyaz TV'den Ahmet Çakar tarikat toplantısı iddiasında bulunmuş, Odatv de olaya ilişkin görüntü paylaşmıştı.
Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Eir Sarıgül, “Ali Koç’un 5 yılda beceremediğini 1 ay içinde başardığı için Erden Timur’u linç etmeye çalışanlara uyarım, Galatasaray ile uğraşmaya kalkmayın, siz zararlı çıkarsınız” ifadesini kullandı.