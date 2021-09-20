'Emine Erdoğan'ın kol saatinin fiyatı 30 bin Euro'dan başlıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabının piyasaya çıkması üzerine yapılan tanıtımlarda kullanılan bir fotoğraf tartışma konusu oldu.

Etiyopya ziyareti sırasında çekilen fotoğraftaki kol saatinin lüks marka Chopard olduğu ve fiyatının 30 bin Euro'dan (Yaklaşık 260 bin TL) başladığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Erozan, "Tayyip yazar da Emine hanım yazmaz mı..! Fotoğraflarla bezenmiş 'Afrika’ya seyahatlerim' kitabı piyasada…Chopard Happy Diamonds kol saati Afrika’nın yoksulluğu ile uyum halinde… Kol saati çakma değilse fiyatı 30.000 Euro’dan başlıyor…" diye yazdı.