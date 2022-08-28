Emine Erdoğan'ın bir saatlik ziyareti için 3 milyon TL harcandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AKP’li Tokat Belediyesi ve Tokat Valiliği tarafında organize edilen 1. Tokat Gastronomi Festivali'ne onur konuğu olarak katıldı. Festival kapsamında Endiz köyünde gerçekleşen “Bereket hasadı” programına katılan Emine Erdoğan'ın yalnızca bir saatlik ziyareti için milyonlarca TL masraf yapıldı

Yeniçağ'dan Kenan Kayhan'ın haberine göre, program için AKP’li ilçe başkanının akrabasının tarlası kiralanarak özel çiftlik konsepti hazırlandı. Emine Erdoğan'ın bir saatlik ziyareti için özel olarak hazırlanan konsept, yaklaşık 15 günde hazırlandı. Özel bir organizasyon firması tarafından hazırlanan konsept için zemin, tanesi 20 liradan on binlerce tuğla taşı ile kaplanırken, Emine Erdoğan’nın gezeceği yerlere özel İtalyan Ponza taşı döşendi.

Tarla için özel yollar açıldı, elektrik hattı çekildi ve özel projektörler yerleştirildi. Maliyeti yaklaşık 3 milyon liraya mal olan konseptin ise program sonrasında söküleceği belirtildi.