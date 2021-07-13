Emine Erdoğan'dan yüzeyi temizlenen Marmara için müsilaj paylaşımı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliğine ilişkin "tebrik mesajı" paylaştı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, müsilaj görünmeyen bir kıyıdan fotoğraf paylaştı. “Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti” diyen Erdoğan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

'Denizin dibi geçtiğimiz haftalardan daha yoğun'

Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilaj yoğunluğunun denizin yüzeyinden 7 metre derinliğe kadar olan kısımda hafiflediğini, ancak 7 metre ile otuz metre arasında, yani denizin derinlerinde geçtiğimiz haftalardan daha yoğun olduğunu söylüyor:

"Yüzeyde bir azalma söz konusu, ancak dalış sırasında derinlere doğru gittiğimizde durum geçen haftalara göre daha vahim. Artık dalış esnasında 7 metreden aşağılara indikçe suyu elimizle açarak inmek zorunda kalıyoruz. Geçen hafta Marmara Adası açıklarında yaptığımız dalışta 30 metrenin aşağısında su altının yoğun müsilaj tabakasından dolayı tamamen zifiri karanlık olduğunu gördük. 40 metre derinlikte el fenerlerimizle dolaştık."

