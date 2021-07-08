Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Toplanacak miktarda müsilaj kalmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Marmara Denizi'mizde toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı' dedi.

Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum, Twitter üzerinden #MarmaraHepimizin etiketiyle yaptığı paylaşımlarda, şu bilgileri verdi:

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık.Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı.

Bugün ve sonrasında yeniden müsilaj olması halinde temizliğe aynı hızla devam edeceğiz. Valilik ve Belediyelerimize, bilim insanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. 1 aydır gece gündüz demeden sahada özveri gösteren ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık.

Denetimlerimizin 30. gününde toplam; 9 bin 532 denetimi tamamladık, mevzuata aykırı davranan işletmelerden 47'sini faaliyetten men ettik, 154'üne 19 milyon 589 bin TL idari para cezası uyguladık. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi."

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