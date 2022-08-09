Emine Erdoğan'dan Gazze açıklaması

İsrail’in Gazze’ye yönelik üç gün boyunca süren saldırıları sonucunda 15'i çocuk olmak üzere 44 kişi yaşamını yitirmiş, 360 kişi ise yaralanmıştı. Filistin ve İsrail arasında yapılan görüşmeler neticesinde de ise dün ateşkes ilan edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız" iddiasında bulundu.

Emine Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Gazze'den yükselen acı feryatlarla kalbimiz bir kez daha paramparça oldu. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masumların hayattan koparıldığı hiçbir davanın haklılığı yoktur. Dünyanın neresinde olursa olsun daima zalimin ve zulmün karşısında, mağdurun yanında olacağız.

Saldırılarda şehit olan Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Filistin topraklarında keder ve gözyaşının bir an önce dinmesini yürekten diliyor, uluslararası toplumu dünya barışı için sağduyulu olmaya davet ediyorum."