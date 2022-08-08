İsrail ile Filistin arasında ateşkes başladı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 3 gündür devam ederken, İsrail ve Filistin arasında Mısır’ın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler sonucunda taraflar arasındaki ateşkes yerel saatle 23.30’da başladı.

Gazze'de İslami Cihat örgütünün ardından İsrail Başbakanlığı da ateşkesin Pazar gecesi yerel saatle 23.30'da yürürlüğe gireceğini doğruladı. İsrail Başbakanı Yair Lapid'in ofisinden yapılan açıklamada Mısır'a arabuluculuk çabaları için teşekkür edilirken ateşkesin ihlali durumunda İsrail devletinin "güçlü bir biçimde karşılık verme hakkını saklı tuttuğu" ifadesine yer verildi.

Ateşkese dakikalar kala saldırı

Ateşkes öncesi Gazze Şeridi’nden İsrail’e roket atışları yapılırken, İsrail de Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürdü.

İsrail güçleri, ateşkese dakikalar kala Gazze Şeridi'nin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, bölgede hasar meydana geldiği belirtildi.

Gazze'de can kaybı 44'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında can kaybının 44’e yükseldiği aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk, 4 kadın bulunduğu ifade edildi. Bakanlık ayrıca, saldırılarda 360 kişinin yaralandığını aktardı.