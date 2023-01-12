Emin Şen'in paylaşımları ortaya çıktı: 'Anıtkabir 2023'te yakılacak'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında açıkladığı İçişleri Bakanlık Müşaviri Emin Şen'in 'eminimsi' ismiyle yaptığı sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı.

Fethullah Gülen'e övgülerin yer aldığı paylaşımlarda, "Anıtkabir 2023'te yakılacak" ifadeleri de var.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in basın toplantısında, "8 bin kişilik trol ordusu"nun başında olduğu ve Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'nün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde attığı tweet'leri paylaştığını öne sürdüğü Emin Şen hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özel burada yaptığı açıklamada Emin Şen'in sosyal medyada "eminimsi" ismiyle paylaşımlarda bulunduğunu bildirmişti.

Özel, “İçişleri Bakanlık Müşaviri Emin Şen. Sosyal medya ismiyle ‘eminimsi.’ Trol başı. Müşavir olarak şirket bile kuramaz ama bu kurmakla kalmamış kamu kurumlarından ihale almış. Buzdağının görünen kısmı 24 milyon lira... Tümü Soylu’yla bağlantılı…” ifadelerini kullanmıştı.

T24'ün haberine göre, düzenlenen basın toplantısının ardından sosyal medya hesabı kapanan "eminimsi" profilinde Fethullah Gülen'e övgülerin yer aldığı görülürken, Atatürk düşmanlığı ve Anıtkabir hakkında ifadeler de yer aldı.

"AKP ve Gülen Cemaatini barıştıralım" paylaşımının da yapıldığı profilin daha sonra kapatıldığı anlaşıldı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun 28 Aralık 2013 tarihinde şu an firari olarak aranan Emre Uslu ve "eminimsi" kullanıcılarıyla sosyal medya hesabından etkileşimi olduğu görüldü.

Uslu'nun "Buyurun @suleymansoylu @eminimsi ile iş başında" paylaşımına Soylu, "ne var bunda. düzeltiyorum bu geziden epey önce. ocak 2013 olabilir. Ama onu hedef göstermen bariz hata. Yakışmadı..." yanıtını verdi. Ayrıca Uslu'nun paylaşımında ise "eminimsi" isimli kullanıcının Soylu ile 'ajans' fotoğrafını yüklediği görüldü.

Özgür Özel ne dedi?

Özel, Soylu'nun "Ebabiller" isimli 8 bin kişilik troll ordusu olduğunu söylerken, başında ise bakan müşaviri olduğunu açıkladığı Emin Şen'in yer aldığı iddiasında bulundu. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ticareti hakkında iktidarı eleştirmesi sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı açıklamayı da Şen'in attığını iddia etti.