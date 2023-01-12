Emin Şen İçişleri Bakanlığı'ndan 'sosyal medya hizmeti' ihalesi almış

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa milletvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nda "basın müşaviri" olarak görev yaptığını açıkladığı Emin Şen’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı olarak 8 bin kişilik trol ordusunu yönettiğini iddia etmişti. Özel, Emin Şen’in Emniyet ve Jandarma’nın resmi Twitter hesabını da yönettiğini açıklamıştı.

Özel, Meclis binasında yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” açıklamasından sonra İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın Kılıçdaroğlu hakkında dava açacağını belirttikleri Twitter paylaşımları gösterdi.

T24'ten Hazar Dost'un haberine göre, Emin Şen, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’ndaki ihale bilgilerine göre Soylu göreve geldikten sonra 2017’de “Kurumsal Medya Hesapları İşletimi Hizmet Alımı” ihalesini pazarlık usulü alıyor. 2017’deki ihale bedeli 110 bin lira olarak görülüyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı için verilecek hizmetin yeri ise Jandarma Genel Sekreterliği Sosyal Medya Şube Müdürlüğü.

Şen bu ihaleyi kendisine ait 360 Sosyal Medya Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi üzerinden alıyor.

Bu şirketin 2016’dan sonra kamu kuruluşlarından toplamda 15 ihale aldığı anlaşılıyor.

Emin Şen, ilk olarak (14 Nisan 2016) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlık Çalışma Genel Müdürlüğü’nden sosyal medya yönetimi ihalesi alıyor. Bu tarihlerde, Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı.

Şen, devamında SGK’dan ve AKP’li Menderes Türel döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden de ihaleler alıyor.

Şen’in şirketine ait son ihalesinin tarihinin ise 30 Aralık 2020 olduğu anlaşılıyor.

Şen’e ait Native Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi adlı şirket ise 2020 Haziran’da İçişleri Bakanlığı’ndan "sızma testi" adlı başka bir ihaleyi kazanıyor.

Şen’in sahibi olduğu 360 ve ortağı olduğu Native isimli şirketler, ihalelerden 2 milyon 700 bin TL’lik ihale kazandı.