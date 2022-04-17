Emin Çapa Halk TV'ye dönüyor

Emin Çapa Halk TV yönetimiyle yaptığı görüşmelerden sonra uzlaştıklarını ve Pazartesi gününden itibaren yeniden Halk TV'de olacağını duyurdu.

Çapa sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sevgili Dostlarım; Halk TV yönetimi ile yaptığımız görüşmelerden sonra, uğruna mücadele ettiğimiz ortak hedefin her şeyin üzerinde olduğu konusunda uzlaştık. Bir kere bu konuda uzlaşınca gerisi kolay oldu. Pazartesi gününden itibaren kaldığımız yerden yeniden başlıyoruz" dedi.

Çapa açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu kararda, "Türkiye'nin içinde bulunduğu dramatik noktada en iyi mücadele nerede verilir?" sorusunun yanıtı önemli bir yer tutuyor. 2018'de olduğu gibi, şimdi de bu sorunun yanıtı @halktvcom.tr Seçim sonuna kadar her iki tarafın youtube kanalında da yayın yapmayacağım.

Sevgili Şirin Payzın'ın aman vermez diplomatik çabaları, Barış Terkoğlu ve Ayşenur Arslan'ın "hadileri", Suat Toktaş'ın "en doğru yolu bulalım" çabası çok değerliydi. Cafer Mahiroğlu'nun "kişisel konular önemli olamaz" açık yürekliliği olmasa sonuç alamazdık.

Ve elbette bazıları beni çok duygulandıran, hepsi üzerimdeki sorumluluk hissini artıran sizlerin mesajları var. Çiçek fotoğrafımın altına, seyahat yazımın ekine, mail kutuma gönderdiğiniz tüm mesajları okudum. Güveniniz için teşekkür ederim.

Sn Ayşenur Turgut, beni ağlattınız."