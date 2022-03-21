Özlem Gürses ve Emin Çapa Halk TV'den ayrıldı.

Halk TV'den yapılan açıklamada "Halk TV kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak tüm ekran yüzlerinden kişisel YouTube kanalların paralel yayınlarına son vermelerini istedi. Özlem Gürses ve Emin Çapa bu teklifi ve önerilen ara teklifleri kabul etmeyince ne yazık ki yollar ayrıldı" denildi.

Emin Çapa ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Bu da olabilir. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz'. İşte ipin koptuğu nokta bu" dedi. Özlem Gürses ile Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım yaparak konuya ilişkin açıklamasını yarın yapacağını söyledi.

Çapa'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sevgili dostlarım, Üzülerek, bugün Halk TV ile yolları ayırdığımızı size aktarmak zorundayım. Herkesin haklı olduğu veya kendini haklı gördüğü bazı durumlar var. Öncelikle kanalın bana 'yol verdiği' veya 'git' dediği doğru değil. Ne olduğunu aşağıda okuyacaksınız.'

İlk olarak benim bazı konularda, aşırı katı tutumum var. Her şeyden önce beni etkileyen bir konuda alınacak kararın, karar alınmadan önce benimle konuşulmasını isterim. Benim istediğim gibi olur olmaz ayrı, ama karar alındıktan sonra bana dayatılmasından hoşlanmam.

İkincisi, ortalıkta gördüğünüz, 'youtube kanalını kapatmadığı için yollar ayrıldı' tam olarak doğru değil. Kanalıma bakarsanız, HalkTV'de yayına başladığım günden beri ne kadar az yayın yaptığımı görürsünüz. O kadar uzun ve geç saatlere uzayan yayından sonra mecalim olmadı.

Bir çok takipçim, beni, 'kendilerini ihmal etmekle' suçladı, haklılar. Youtube'un kendine özgü, samimi, informal, daha amatör bir yanı var ve onu sevmeme rağmen olmadı. Çünkü ben her tür yayına çok ders çalışarak çıkan bir insanım. Bu da vakit ve enerji istiyor

Bugüne kadar youtube'da insanlar beni izledi ve ben de o tıklardan bir kuruş para kazandım gibi bir olay olmadı. Kazanılan para, yayın için çalışan ekip ve kanalın giderlerine gitti. Zaten bunu beni tanıyan herkes biliyor.

Sorunun birinci parçası kanala gelirken, 'youtube kanalım ölmesin' talebimi kabul eden yönetimin, şimdi herkes için fikir değiştirmesi. Ama bize dayatılan şey, 'youtube kanallarınızı kapatın' olsaydı, bu da, kabul ederiz veya etmeyiz, bir yere kadar tartışılabilir bir şeydi.

Ben kanalın kadrolu elemanı değilim, baştan anlaşmamızda da, 'youtube devam edecek' vardı. Dolayısıyla kanalın bana böyle bir şey dayatma hakkı yok. Ama sürekli söylenen, 'Türkiye'nin bu durumunda, ekranda olmanız lazım' nedeniyle bu da belki kabul edilebilirdi.

Kanal yönetimi, youtube kanalımızı HalkTV çatısı altına getirmemizi ve böylece kendisini bir platform (MCN) olarak konumlamayı istiyor. Bu da olabilir. Ama burada da bir şart ileri sürüyor, 'kanal gelirinizin yarısını bana vereceksiniz'. İşte ipin koptuğu nokta bu.

Herkes bana, 'para kazanmıyorsun, o halde niye kabul etmiyorsun? Hem de para kazanmış olursun' dedi. Ama sorun parada değil, sorun para olsa ben o kanalda haftada 4-5 yayın yapar zaten para kazanırdım. Burada büyük bir etik sorun var, herkes o sorunu görmezden geliyor.

Bir kanalda ekrana çıkmak için, youtube kanalında yayın yapıp, onun gelirinin yarısını kanala vermek (aslında geliri kanal alıp bize verecek) bana ahlaken doğru gelmedi/gelmiyor. Böyle bir şeyi kabul etmeyi alçaltıcı, incitici buldum.

Başında böyle anlaşsak veya kanalın kadrolu elemanı olsam veya youtube kanalım olmasa ve 'sana bir kanal kuralım' diye gelseler böyle olmayabilirdi. Zaten hiçbir talepte bulunmadan kanal için sponsor geliri olsun diye ekonomi yayını da yaptım."