EMEP’ten Genel Başkan Ercüment Akdeniz’in istifasına ilişkin açıklama

Emek Partisi (EMEP), Genel Başkan Ercüment Akdeniz’in partiden istifasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, partinin istifa kararını sosyal medyadan öğrendiği belirtildi.

EMEP Merkez Yürütme Kurulu’nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“9. Kongremiz’de Genel Başkanlık görevine getirilen parti üyemiz Ercüment Akdeniz GYK’mız ve parti kamuoyumuz açısından kabul edilmesi mümkün olmayan bir tutumla görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştır.

Partimiz Ercüment Akdeniz’in istifasını bütün kamuoyu gibi kendi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla öğrenmiştir.

Bu kararın partimiz açısından üzücü olduğunu bütün kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Aynı zamanda istifanın biçiminin parti tüzüğümüz ve işleyişi açısından izahı mümkün değildir.

Partimiz açısından Genel Başkanlık görevi her parti görevi gibi değerli ve önemli bir görevdir. Ama hiçbir zaman özel bir makam olmamıştır. Partimizin her üyesi ve yöneticisi esas olarak bir parti işçisidir ve bu bilinçle işçi sınıfının devrim ve sosyalizm davasına hizmet eder.

Bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir.

Kamuoyunu bilgilendiririz.”