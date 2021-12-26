EMEP'ten Gebze'de açıklama: 'Bu burjuva kamplaşmaya mahkûm değiliz'

Emek Partisi'nin "Zamlara ve yoksulluğa hayır, insanca bir yaşam istiyoruz" sloganıyla yaptığı çağrı üzerine bugün Gebze Kent Meydanı'nda yüzlerce emekçi bir araya geldi.

Üç koldan yapılan yürüyüşün ardından eylem alanında buluşan emekçiler, "Bu zamlarla yaşanmaz zamlar geri alınsın", "İnsanca yaşam istiyoruz", "İş ekmek özgürlük", "Asgari değil insanca yaşam" ve "Sermaye mezara emek iktidara", "Saray rejimi yıkılacak, işçi sınıfı kazanacak", "Hırsızlardan hesabı emekçiler soracak", "Eller şaltere genel greve", "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları attı.

Açıklamaya; Petrol-İş, Birleşik Metal-İş, Tekgıda-İş şube yöneticileri ve işçi temsilcileri ile CHP, HDP, TKP, Sol Parti, Eğitim Sen üyeleri de destek verdi.

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz burada yaptığı açıklamada "Dolar yükselse de, düşse de zam yağmuru durmuyor. Yoksulluk bitmiyor, zenginler servetine servet katıyor" dedi.

'Halk ittifakını kurarak son vereceğiz'

"Yoksulun sırtından doyan düzene halk ittifakını kurarak, halk iktidarına yürüyerek hep birlikte son vereceğiz” ifadelerini kullanan Akdeniz "Ne yaptılar, yeni ekonomik paket getirdiler, şapkadan tavşan çıkardılar. Hepimize dibi delinmiş bir kova hediye ettiler. Verginizi verin, o kovaya atılan paralar sermaye güçlerinin, talancıların cebine, kasasına giriyor. Bu yüzden diyoruz ki, hayale kapılmayın. Bu paketten işçilere, emekçilere, yoksul halka bir hayır gelmez, daha fazla yoksulluk gelir. Bu yüzden diyoruz ki, hayale kapılma, mücadeleyi yükselt" diye konuştu.

Sendikalara seslenen Akdeniz "Var mısınız, haydi hodri meydan. İşçiler, emekçiler, halk, köylüler, gençler, kadınlar bekliyor. Genel grev, genel direniş diyebiliyor musunuz?" dedi.

'Bir çift sözümüz de düzen muhalefetine'

Akdeniz, “Bir çift sözümüz de düzen muhalefetinedir. Onlar da kaçamazlar. Aylardır söylüyoruz, parti, sendika farkı gözetmeden birleşelim. Bu işin yolu her şeyi sandığa havale ederek çözülemez. ‘Aman sokağa çıkmayın, provokasyon olur. İlk seçimde gidecekler’ dediler, ne oldu? ‘Aman işçi ses çıkarmasın, TÜSİAD ses çıkarsın’ ne oldu, şapkadan tavşan çıkarttılar işte TİSÜAD ses çıkardı mı? Ey CHP, ey Millet İttifakı partileri; bu yoldan dönün artık. Dönmüyorsanız varın gidin TÜSİAD’a seslenmeye devam edin. Biz işçi sınıfına, emekçilere, yoksul halka sesleniyoruz. Biz bu ülkenin çıkışını emeğin kurtuluşunda, halkımızın iş ekmek ve özgürlük mücadelesinde görüyoruz” diye konuştu.

Taleplerini sıralayan Akdeniz, “Vurguncular, yalancılar, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini yağmalayanlar açığa çıkartılsın, hesap versinler. Rant garantisini ve hazine garantilerini reddediyoruz. Halkın bir kuruş daha vergi verecek hali yok, zenginlere servet vergisi getirilsin. Vergide adalet istiyoruz, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Zam yağmuru durdurulsun. Otogazda, benzinde, temel tüketim maddelerinde, tarımda, tohumda, gübrede, mazotta bütün zamlar geri alınsın. İşçilerin emekçilerin ücretlerine ek zam yapılsın, ücretler iyileştirilsin, insanca yaşayacak düzeye getirilsin. Ancak bu mücadele bizi düzlüğe çıkartabilir, işçi sınıfının motor güç olduğu bir mücadele bizi aydınlığa çıkartabilir” dedi.

'16 Ocak'ta Emek Partisi olarak bildirgemizi açıklayacağız'

İttifak tartışmalarına da değinen Akdeniz, “Emek ve demokrasi güçleriyle hep birlikte sesimizi yükselttiğimizde sermaye güçlerini geriletmemiz, bu bezirgânlar saltanatından kurtulmamız mümkün olacaktır. Bu mücadeleyle mümkündür. Türkiye halkı seçeneksiz değil. İşçi sınıfı, bu ülkede yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar, Sünniler, Aleviler, Suriyeliler, mülteciler yani bütün bir halk, bütün bir gençlik çaresiz değiliz. Bizim adımıza siyaseti, bizim adımıza ülke yönetimini zenginlere, uluslararası sermaye güçlerine bırakmaya mahkûm değiliz. Kendi kaderimizi elimize almalıyız, alacağız da. Bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı… İşte biz bu burjuva kamplaşmaya mahkûm değiliz. İşte görüyorsunuz, zam yağmuru karşısında susanlar, sesini çıkarmayanlar, patronlardan medet umanlar ülkeyi düzlüğe çıkartamazlar. Bu çıkışın anahtarı bizdedir. Onun için işçi sınıfını, emek ve demokrasi güçlerini halk ittifakında birleşmeye çağırıyoruz. 16 Ocak’ta İstanbul’da Emek Partisi olarak; bağımsız, demokratik ve insanca bir yaşam bildirgesini açıklayacağız. Gebze’den başlattığımız bu yürüyüş hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.