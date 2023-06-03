EMEP'in 2 vekili Yeşil Sol Parti'den ayrıldı

Yeşiller Sol Gelecek Partisi'nden ( Yeşil Sol Parti) milletvekili seçilen Antep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Yeşil Sol Parti'den ayrılarak kendi partilerine geçti.

Rudaw'ın haberine göre, Yeşil Sol Parti'nin kurduğu ittifak çerçevesinde Emek Partisi'nin (EMEP) adayları olarak Yeşil Sol Parti listesinden seçilen Bayhan ve Karaca, milletvekilliği yemin töreni öncesi partiden istifa ederek EMEP'e geçti.

Böylece EMEP'i temsilen Mecliste 2 milletvekili yer alacak. Bayhan ve Karaca, TBMM internet sitesinde EMEP milletvekili olarak kayda geçti.