EMEP ve TKP üyelerinden Kurtuluş'ta hayat pahalılığına karşı eylem

İstanbul Şişli'de EMEP ve TKP üyeleri hayat pahalılığına ve zamlara karşı Kurtuluş'ta ortak bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşte "Hükümet istifa", "Zamlar geri alınsın", "Kurtuluş uyuma, memlekete sahip çık" sloganları atıldı. Çevre binalarda oturanlar tencere ve tava çalarak eyleme destek verdi.

Polis yürüyüşe barikat kurarak engel olmak istedi. Yapılan açıklamada "Çetelere, mafyaya karşı kurulmayan barikatlar bizlere karşı kuruluyor" denildi. Açıklamada "Farkında değiller, biz onların çocukları için de mücadele ediyoruz. Emekçi halkın çocukları için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz Türkiye'nin her yerinde sürecek" diye belirtildi.