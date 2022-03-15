Petrol fiyatları artarken gelen zamlar, petrol fiyatları düşerken ne oldu?

Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes görüşmelerinin devam etmesi ve iyimser mesajlar verilmesi, Çin'in Covid-19 salgını karşısında katı tedbirlere başvurmasının petrol talebinde artışı yavaşlatacağı beklentileri ve İtalya emtia piyasasındaki benzin ve motorin fiyatlarının gerilemesi petrol fiyatlarının iki haftanın en düşük seviyesine inmesine neden oldu. Buna bağlı olarak Türkiye’de petrol türevi ürün fiyatları da yavaş yavaş da olsa aşağı inmeye devam ediyor. Ancak akaryakıt fiyatları inse de ürün ve hizmet fiyatlarında herhangi bir indirime gidilmedi.

Özellikle mazot fiyatları yükselir yükselmez kârları azaldığı için kontak kapatan şöför esnafının talebi hemen yerine getirilirken mazot fiyatları düşmesine rağmen ufukta indirim görünmüyor. Kârları azaldığında anında taşımacılığı bırakan özel otobüs ve dolmuş sahiplerinin ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin indirim konusunda bir açıklaması bulunmuyor.

Karayolu taşımacılığının ve özel ulaşımın ağır bedelleri

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesi taşımacılık sektörünü doğrudan etkiliyor. Buna bağlı olarak gıda başta olmak üzere pek çok ürün ve hammaddede dolaylı olarak fiyat artışlarına neden oluyor. Dolayısıyla dönemin Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dediği gibi dolarla maaş almasak da dolarla borcumuz olmasa hatta doların ne olduğunu bilmesek bile döviz kurundaki artış yurttaşların aldığı her ürüne akaryakıt fiyatları nedeniyle sirayet ediyor.

Bundaki en büyük etkenlerden biri de Türkiye sermayesinin ve ona hizmet eden hükümetlerin Türkiye’yi karayolu taşımacılığına mahkum hale getirmesi. Karayolu taşımacılığının yüksek payı nedeniyle mazota gelen zamlarla birlikte bütün ürünlerin fiyatı artarken iki gündür gelen indirimler sonucunda ürün ve hizmet fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmıyor.

Akaryakıt zamları kâr kapısı olmasın

Akaryakıt fiyatları zamları bahane edilerek ürün ve hizmet fiyatlarına yapılan zamlar gösteriyor ki patronlar bırakın zarar etmeyi kârlarının azalmasına bile tahammül edemiyor. Fiyatların sabit kalması halinde toplu ulaşımdan gıdaya pek çok sektörde düşen akaryakıt maliyetleri patronlar için kâra dönüşecek.