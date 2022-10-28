EMEP ve SOL Parti'den 29 Ekim açıklaması

29 Ekim öncesi EMEP ve SOL Parti birer açıklama yaptı.

"Saltanatı Yenelim, Devrimci Demokratik Cumhuriyet İçin Mücadeleye" diyen SOL Parti, açıklamasında "Cumhuriyet karşıtları, şeriat ve monarşi heveslileri karışlarında daima bizi bulacaklardır" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ama bugün Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken Türkiye’nin yeni bir ülke tasarımına, yeni bir Cumhuriyet fikrine gereksinimi olduğunu görüyoruz. Geçmiş Cumhuriyetin bağımsızlıkçı, laik, Aydınlanmacı karakterini sahiplenmeye devam edeceğiz. Ancak daha eşitlikçi; daha özgürlükçü; başta eğitim ve sağlık olmak üzere yurttaşlık haklarının kurumlaştığı; gıda, enerji ve sanayide ulusal egemenliği gözeten, toplumsal cinsiyet eşitliğini amaçlayan, farklı etnik ve mezhep kesimlerinin kimlik ve tanınma taleplerini meşru kabul eden, küresel iklim değişikliği tehdidi karşısında sosyal ve ekolojik amaçları bağdaştıran emek eksenli devrimci demokratik bir Cumhuriyet için mücadele edeceğiz."

Emek Partisi ise 29 Ekim açıklamasında "Cumhuriyet, sömürüden, yoksulluktan ve baskıdan kurtuluş mücadelesinin 100 yıllık tarihidir" dedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet, hayatları ve hakları için her gün mücadele eden işçi sınıfı ve halkın kurtuluş mücadelesinin de zeminidir. Bu halk 1919’da başının çaresine bakmıştı, yine yapacaktır ve kendi kaderini kendi belirleyerek, kendi inisiyatifiyle bir halk cumhuriyetini bu düzenin bağrından çıkaracaktır.

Partimiz bu mücadelenin içindedir ve daima olacaktır.

Halkımıza çağrımızdır: haklarımız için mücadeleye devam edelim, işçilerin emekçilerin Cumhuriyetini birlikte kuralım.

Türkiye emekçilerinin ve işçi sınıfının bitmeyen mücadelesi bu vesilesiyle kutlu olsun…"