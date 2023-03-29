EMEP seçime Yeşil Sol Parti listelerinden katılacak

Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan Emek Partisi (EMEP), seçimde yol haritasını belirledi.

Emek Partisi'nden yapılan açıklamada milletvekili genel seçimine Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi listesinden girileceği açıklandı. Açıklamada "Tek adam yönetiminin yenilmesi ve sömürülen-ezilen halk kitlelerinin mücadelesinin ilerletilmesi partimizin güncel ve acil hedefidir. Bunun için Emek ve Özgürlük İttifakı ile birlikte yürüttüğümüz ortak mücadele çalışmalarını güçlendirmek önceliğimiz olmaya devam ediyor" denildi.

Açıklama şunlar kaydedildi:

"İttifakımızın seçimlerden güçlü bir şekilde çıkması için seçim yeterliliği olan partilerin alan boşaltma yöntemi ve çok parti-tek liste formülüyle seçimlere girmesinin önemli olacağını bugüne kadar her vesileyle vurguladık. Bu yöntemin; ittifakımızın genişlemesi ve güçlenmesi için yeni katılım ve seçim iş birlikleri bakımından da yararlı olacağını dile getirdik.

Ancak, ittifakımızın bileşenleri ve dost güçlerle yaptığımız görüşmelerde bu sonuca ulaşamadık.

Gelinen noktada partimiz; somut politik koşulları ve halkımızın kendi talepleri için sürdürdüğü mücadelenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak:

1- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın geleceği, gelişmesi ve güçlenmesi,

2- İşçi sınıfı başta olmak üzere emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin parlamentoda temsil edilmesi için,

Yeşil Sol Parti listelerinden, kendi adaylarıyla seçimlere katılmaya karar vermiştir."