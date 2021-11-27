EMEP Genel Başkanı Akdeniz: Yüreğiniz yetiyorsa AB'nin, AKP'nin karşısına dikilin

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Bolu'da partisinin düzenlediği bir halk toplantısına katıldı.

Akdeniz, toplantıda yaptığı konuşmada Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmen ve mültecilere yönelik ayrımcı söylem ve kararlarına tepki gösterdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gündeme getirdiği ve belediye meclisinde millet ittifakı grubunun oyları ile kabul edilen göçmen ve mültecilere yönelik kararları ayrımcılık olarak değerlendiren Akdeniz "Bu kararlara göre göçmen ve mülteciler için nikah ücreti 100 bin liraya, suyun metreküpü ise 2,5 dolara çıkarıldı. Bu kararlar kabul edilemez bu ayrımcılıktır, bu ırkçılıktır. Bu sadece Bolu'nun sorunu değildir, ülkem adına şunu söylüyorum gelin göç sorunu nasıl çözülür bunu konuşalım. Doğru slogan ülkemde mülteci istemiyorum değildir. Doğru slogan AKP'nin mülteci politikasını istemiyorumdur. Bu yaşanılanlar AKP'nin mülteci politikasından dolayı yaşanmıyor mu? Belediye meclisi üyeleri bu kararı geri almalıdır, buradan onlara seslenmek, çağrı yapmak istiyorum. Bu Almanya'da yaşayan Türkiyelilere yapılsa ne yaparız, bunu yapanları neonazilikle suçlamaz mıyız" şeklinde konuştu.

AB ile imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini ifade eden Akdeniz "AB egemenleri Türkiye'yi bir göçmen deposu yapamazlar. Eğer yüreğiniz yetiyorsa AB'nin, BM'nin, AKP'nin karşısına dikilin savaştan kaçıp bu ülkeye sığınmış mültecilerin değil. Doğu ve güneydoğu sınırımıza duvar örüldü. Bundan önce sınırlarda BM göç ve iltica ofisleri vardı. Orada mültecilere uluslararası koruma verilir, hangi ülkeye gitmek istediği sorulur ona göre de sırası gelirse gönderilirdi. Böylelikle tüm ülkelere kota getirilirdi. Ne oldu BM bırakıp kaçtı yetkiler göç idaresi genel müdürlüğüne bırakıldı tabi para da. Olması gereken BM'ye baskı yapıp o ofisleri yeniden açtırmak olmalı. Biz halk iktidarında bunu yapacağız" dedi.