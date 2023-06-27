Emeklinin bayram ikramiyesi eridi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçen yıl ve bu yılki bayram ikramiyesinin alım gücünü ortaya koyan bir araştırma yaptı.

Ağbaba, geçen yıl 1100 lira olan emekliye verilen bayram ikramiyesinin bu yıl Ramazan Bayramı’nda 2 bin liraya yükseltilmesine karşın alım gücünde önemli miktarda düşüş meydana geldiğini ifade etti.

Ağbaba’nın araştırmasında yer verdiği tespitler şöyle:

“Bayramda emekli ikramiyesi ile değil kurban kesmek sofrasına koyacağı bir kap et yemeğinin maliyeti yüzde 271 oranında arttı. Emekli ikramiyesi ile bu yıl geçen yıla göre 5,2 kilo daha az et alabiliyor.

Emekli ikramiyesi geçen yıla göre yüzde 81 oranında artmasına rağmen tavuk etinde ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 203’lük bir artış yaşandı. Et yerine tavuk yemek isteyen emekli geçtiğimiz yıla göre sofrasına 10 kilo daha az tavuk eti koyabiliyor.

'Kahve ve baklavadaki artış yüzde 150'leri aştı'

Türk kahvesinin fiyatı geçtiğimiz Kurban Bayramı’na göre yüzde 154 artarken, bir kilo baklavanın fiyatı ise en az yüzde 190 arttı.

Bir emekli ikramiyesi ile geçen yıla göre 4 kilo daha az baklava alabilirken, yine geçtiğimiz yıla göre 250 gramlık Türk kahvesinde ise 9 paket daha az Türk kahvesi alabiliyor.

'Bakliyat ve sebze geçen yıla göre daha az alınabiliyor'

Bin 100 liralık emekli ikramiyesi karşısında bu yıl pirinçteki kayıp 20 kilo olurken kayıplar kuru fasulyede 19 kilo, nohutta ise 12 kilo oldu.

Yine geçtiğimiz yıla göre 2 bin liralık emekli ikramiyesinin bin 100 liralık emekli ikramiyesi karşısındaki kaybı dolmalık biberde 12 kilo, domateste 11 kilo, salatalıkta ise 9 kilo oldu.''