Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlenmeye ilişkin konuşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, “Emeklilikte yaşa takılanların adı emeklilikte prime takılanlar oldu" dedi.

Yalım, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, EYT düzenlemesine dair açıklamalarda bulundu.

Sigortalılarla BAĞKUR’lular arasında prim gün sayısı farkı olduğunu dile getiren Yalım, BAĞKUR’lu kadınlar için 7 bin 200, erkekler için ise 9 bin prim gün şartı bulunduğunu kaydetti. Yalım, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu belirtti.

Sosyal güvenlik primleri BAĞKUR üzerinden yatan muhtarların da mağdur olduğunu söyleyen Yalım, “Emeklilikte yaşa takılanların adı emeklilikte prime takılanlar oldu. 8 Eylül 1999 öncesi işe giriş sözleşmesinde 5 bin prim günü varken bir taraftan yaş kaldırılıyor, bir taraftan primde mağduriyetler devam ediyor” diye konuştu. (AA)