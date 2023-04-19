Emeklilik yasası protestolarına katılan Fransız yayıncıya Londra'da 'terör' gözaltısı!

İngiliz polisinin, Fransız yayıncı Ernest Moret'yi Londra'ya gelişi sırasında gözaltına almak için "terörle mücadele yasası"nı kullanması, gazeteciler sendikası, yazarlar ve yayınevlerinin tepkisine neden oldu.

Paris merkezli yayınevi "Editions La Fabrique" ve Londra'daki ortak yayınevi "Verso Books", çalışanı Moret'in Londra Kitap Fuarı'na katılmak üzere 17 Nisan'da geldiği İngiltere'de polis tarafından tren istasyonunda durdurularak gözaltına alınmasını protesto etti.

İki yayınevinin ortak açıklamasında, 28 yaşındaki yayıncı Moret'nin gözaltına alınması, ifade özgürlüğünün "çirkin ve haksız ihlali" olarak nitelendirildi ve bunun "terörle mücadele yasalarının kötüye kullanılması" olduğu belirtildi.

Açıklamada, polis memurlarının, bu eylemlerine gerekçe olarak "Ernest'in Fransa'daki gösterilere katıldığını iddia ettikleri" belirtilerek, "Bu bir İngiliz polis memuru için oldukça uygunsuz bir ifade ve Fransız ile İngiliz yetkililer arasında bu konuda bir suç ortaklığı olduğunu açıkça göstermektedir" ifadesine yer verildi.

Ulusal Gazeteciler Sendikası'nın (NUJ) kıdemli kitap ve dergi organizatörü Pamela Morton da konuya ilişkin açıklamasında, "İngiliz polisinin, Londra Kitap Fuarı için burada bulunan ve yasal bir işle uğraşan bir yayıncıyı gözaltına almak için terör mevzuatını kullanarak bu şekilde hareket etmesi olağanüstü görünüyor" dedi.

L'Obs dergisinde Fransız yayıncılar ve yazarlar tarafından imzalanan bir açık mektupta da İngiliz yetkililere Moret'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunulmuştu.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Moret'nin 17 Nisan akşamı Londra'daki bir tren istasyonunda "terörle mücadele yasası uyarınca" durdurularak gözaltına alındığı belirtilmişti.

Polisin daha sonra yaptığı açıklamada ise Moret'nin dün akşam saatlerinde kefaletle serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Fransa'daki emeklilik reformu gösterileri

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı. (AA)