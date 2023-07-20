Emeklilik sisteminde iki şarta değişiklik geliyor

Bağ-Kur'luların ve kadın işçilerin emeklilik düzenlemesine ilişkin yeni düzenleme geleceği iddia edildi.

Haber Merkezi

AKP'nin emeklilik düzenlemesine yönelik iki değişikliği gündeme aldığı öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9 binden 7 bin 200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.

Emeklilik sisteminde gerçekleşecek 2. değişilik ise ev kadınları ve anneler için olacak.

Haberdeki iddiaya göre, emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından da indirim yapılacağı öne sürüldü.

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