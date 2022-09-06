Emeklilik planı yapanlara Türkiye reklamı: 'Vatandaşlık almak sadece 400 bin dolar'

Hizmet politikası, yatırım yoluyla vatandaşlık sağlamak olan Savory & Partners şirketi, Türkiye'yi tavsiye etti.

Dubai merkezli şirket, yaşam standartları, iklim, vergiler, yaşam masrafları ve ulaşım başlıkları altında emeklilere yatırım nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Dikkate alınacak yerler başlığının altında ise emeklilik planı olarak, "Türkiye'de 400 bin dolara vatandaşlık alınabiliyor" ifadeleri yer aldı.

'Döviz kazananlar için mükemmel'

Cumhuriyet'in aktardığına göre, ABD merkezli PRNews Ajansı'nın haberine göre, Savory & Partners listesinde, Portekiz ve Yunanistan'ın ardından Türkiye'yi de sıraladı.

Habere göre şirket, "emekliler için harika bir seçenek" ifadesinde bulunurken bir kişinin herhangi bir gayrimenkulü 400 bin dolara satın alarak Türk vatandaşı olabileceği söylendi.

Yatırım şirketi Türkiye için “Özellikle hizmet ve ürün kalitesi açısından yaşam maliyetleri aşırı ucuz. Yerel para birimi olan Türk Lirası'ndaki hızlı dalgalanmalar, yabancı para birimlerini kazananalar için ülkeyi mükemmel bir yer haline getiriyor” ifadelerini kullandı.