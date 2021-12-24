'Emeklilerin ve kamu çalışanlarının maaşlarını artıracağız' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, emekli ve kamu emekçilerinin maaş zamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, "Emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağız" dedi.

'Milleti dolarla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine milletimiz vermiştir'

Karabük’te yaptığı açıklamada Karaismailoğlu, "Milleti dolarla, euroyla hizaya getirmeye çalışanlara en büyük cevabı yine milletimiz vermiştir" derken "Çünkü hep söyledik; Türkiye büyüyor, Türkiye güçleniyor, Türkiye bölgesinde liderliğe ilerliyor" ifadesini kullandı.

Bakan, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde yüzde 22 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyümeye imza attık. Yıl sonunda bu büyümeyi çift haneli rakamlarla kapatmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki bu büyümeden tüm kesimler de hak ettiği payı alacaktır. Asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 50’nin üzerinde ücret artışı verdik. Şimdi emekli ve kamu çalışanlarımızın da hakkaniyet ölçüsünde maaşlarını artıracağı." dedi.

Ancak Bakan "hakkaniyet ölçüsünde" tanımının karşılığını dile getirmedi.

'Ülkemiz ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynanmaya çalışıldı'

Erdoğan'ın 20 aralıkta açıkladığı ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' uygulamasına atıfta bulunan Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son aylarda döviz kurları üzerinden ülkemiz ekonomisi üzerinde karanlık oyunlar oynanmaya çalışıldı. Adeta topyekûn bir saldırı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni ekonomik model ve ‘Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat uygulaması’; Türk lirasının değerini artırırken, piyasalara, üretime, istihdama, ticarete ve ihracata moral ve motivasyon oldu. Millet – devlet iş birliği ile kalkınacağız, güçleneceğiz; Türkiye’yi geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sanayicimiz, ihracatçımız, çiftçimiz, turizmcimiz bu ülkede değer üretenler, hizmet üretenler için uzakları yakın eden projelerimizi birbiri ardına hayata geçireceğiz.”