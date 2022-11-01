Emeklilere promosyon ödemelerinde güncelleme yapıldı

SGK bankaların emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.

Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankaların emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni verilere göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin lira, 7 bin 500 -10 bin lira arası olanlara 4 bin 500 ve 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Haberler.com'un haberine göre, SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

Güncellenen yeni verilere göre emekli aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira, asgari promosyon ödemesi yapılacak.

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