Emeklilere promosyon ödemelerinde güncelleme yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bankaların emeklilere ödeyeceği en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Yeni verilere göre emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin lira, 7 bin 500 -10 bin lira arası olanlara 4 bin 500 ve 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

Haberler.com'un haberine göre, SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak. Ancak isteyen bankalar daha fazla ödeme de yapabilecek.

Güncellenen yeni verilere göre emekli aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin lira, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira, asgari promosyon ödemesi yapılacak.