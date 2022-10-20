Emekli promosyonları haczediliyor!

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, e-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankaların el koyduğuna yönelik iddiaları Meclis gündemine taşımış, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

Bulut, Nebati’ye “E-haczi olan emeklilerin promosyonlarına bankalar tarafından el konulduğu iddiaları doğru mudur? Kaç emekli vatandaşın promosyonuna el konulmuştur? Kaç vatandaş iade davası açmıştır? Promosyona el koyan bankalar arasından kamu bankaları var mıdır?” sorularını yöneltmişti.

'Kanundan doğan bir gerekliliktir'

Bulut’un önergesini yanıtlayan Bakan Nebati, süresinde ödenmeyen amme alacaklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da öngörülen şekillerde cebren tahsil edilmekte olduğunu, cebri takibat işlemlerine ödeme emri tebliğ edilmek suretiyle başlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda bazı mal hak ve alacaklardan 6183 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gibi özel kanunlarda yer alan hükümlere göre haczi mümkün bulunmayanlar hariç olmak üzere ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili amacıyla amme borçlusunun mal hak ve alacaklarının tahsil dairesince haciz tatbik edilmesi kanundan doğan bir gerekliliktir.”

'Bankalardan yana tavır koydu'

Nebati’nin yanıtını değerlendiren Bulut, “Bazı hukukçular, maaş eklentisi olduğu için promosyona el konulamayacağını savunurken, bazıları ise maaştan ayrı kazanç olduğu için haczedilebileceğini söylüyor. Bakan Nebati, promosyonların haczine yönelik olarak ‘kanundan doğan bir gereklilik’ yanıtını vererek, emekliden değil, bankalardan yana tavır koydu. Promosyonların, borç batağında hayatını idame etmeye çalışan, ayın sonunu getiremeyen emeklinin cebine girmeden haczedilmesinin iyice önünü açtı. Bankaların promosyon haczi için önünde herhangi bir engel kalmadı” dedi. (ANKA)