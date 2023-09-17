Emeklilere 100. yıl ikramiyesi gündemde

Maaş iyileştirmesi bekleyen emeklilere, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla bir kereliğine ikramiye verileceği öne sürülüyor.

Milliyet'in haberine göre; ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Kulislere göre; emekliye zammın yanında bir de ikramiye verilecek.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi gündemde. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği konuşuluyor.



Açıklamanın, çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.