Emeklilerden ‘devletleştirme’ çağrısı: ‘21 Şubat’ta ampullerimizi söndürüyoruz...’

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu, 4 Şubat’ta Ankara Mülkiyeliler Birliğinde yapılan basın açıklamasıyla duyurdukları, 21 Şubat saat 21.00’de gerçekleştirilecek 9 dakika ampulleri söndürme eylemine çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda, insanca bir yaşam için, “Elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınması, zamlı faturaların iptal edilerek zam tutarlarının iade edilmesi, elektrik ve doğalgaz üretimi, tedariki ve dağıtımın hemen devletleştirilmesi, maaş ve ücretlerin insanca yaşamaya el verecek düzeye acilen çıkarılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Halkımıza,

Emekli aylıklarına yapılan TÜİK enflasyonun bile çok altındaki artış ve bu sözde artışın ardından başta elektrik ve doğalgaza olmak üzere gelen zam sağanağı biz emekliler açısından örtülü bir infaz niteliğindedir.

Doğrudan yaşama hakkımıza yapılan bu saldırı karşısında suskun kalmamız beklenemez.

4 Şubat 2022 tarihinde yapmış olduğumuz basın toplantısı ile ilgilileri uyarmıştık.

Elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınması, zamlı faturaların iptal edilerek zam tutarlarının iade edilmesi, elektrik ve doğalgaz üretimi, tedariki ve dağıtımın hemen devletleştirilmesi, maaş ve ücretlerin insanca yaşamaya el verecek düzeye acilen çıkarılması talebimizi bir kez daha yineliyoruz.

Bu taleplerimizin karşılanması yolunda inandırıcı adımlar atılmaması durumunda 21 Şubat 2022 tarihinden başlamak üzere her akşam saat: 21.00'de 9 dakikalığına ampulü söndüreceğiz.

Halkımızı bu meşru taleplerimizi desteklemeye ve eylemimize katılmaya çağırıyoruz.

İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTELİM.