Emeklilerden çağrı var: Işıkları söndürüyoruz

Hayat pahalılığına ve zamlara karşı ülke çapında harekete geçen emekliler 4 Şubat'ta Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde bir basın açıklaması gerçekleştirmişlerdi.

TEDA (Tüm Emekliler Dayanışma Ağı)'nın da içerisinde olduğu Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Biz emekliler ve emeği ile geçinenler açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildik. Ülkemizin kaynaklarının sermaye çetelerine peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" ifadeleri kullanılmıştı.

Yapılan açıklamada emekliler, kararan yaşam koşullarını protesto etmek için 21 Şubat saat 21.00'de 9 dakika boyunca ampullerini söndüreceklerini açıklamışlar ve bu protestoya yarın kendisi de emekli olacak olan tüm yurttaşları çağırmışlardı.

Bu çağrı, yurdun pek çok yerinde TEDA mahalle dayanışma ağlarında hayat buldu.

Bu dayanışma ağlarından biri olan TEDA Esat Dayanışma Ağındaki emekliler dün Esat Semt Evi'nde bir araya geldiler.

'Talepler tartışıldı, devletleştirme çağrısı yapıldı...'

Yapılan toplantıda asgari ücretin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması, en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması, elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınması, kesilen zamlı faturaların iptal edilmesi, enerji üretimi, tedariki ve dağıtımının devletleştirilmesi talepleri gündem edilirken, toplantı 21 Şubat saat 21.00'de 9 dakika sürecek olan eyleme çağrıyla sona erdi.