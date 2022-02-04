Emekliler Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirdi: '9 dakika ampullerimizi söndüreceğiz'

Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu, bugün saat 11.00'de Ankara Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. İnsanca yaşama talebiyle basın açıklaması gerçekleştiren emekliler, "Ayın 21'inde saat 21.00'de başlamak üzere her gün 9 dakika ampullerimizi söndüreceğiz ve yaşadığımız karanlığı görünür kılacağız" dedi.

Basın açıklamasını gerçekleştiren Tüm Emekliler Eşgüdüm Kurulu Dönem Sözcüsü İsmail Tutoğlu, şunları söyledi:

"Temel yaşamsal gereksinimlerimiz olan gıda, elektrik, doğalgaz, su, sağlık ve iletişim gibi giderleri aylıklarımızla karşılayamaz hale geldik ve banka kredileriyle geleceğimizi tüketmek zorunda bırakıldık.

Emeklilerin, emekçilerin, kayıt dışı çalıştırılarak güvenceleri çalınanların ve maaşları asgari ücret üzerinden gösterilmesine karşın kendilerine asgari ücret dahi ödenmeyen emekçilerin kısacası hepimizin insanca yaşama koşulları yok edilmiş ve bıçak kemiğe dayanmıştır.

Doğrudan yaşamımıza saldırıya dönüşen bu politikalara artık boyun eğmeyeceğiz! Ülkemiz kaynaklarının sermaye çetelerine peşkeş çekilmesine göz yummayacağız!

Ülkemiz ekonomisini borç bataklığına, halkımızı yoksulluğun karanlığına sokan bu soygun düzeni sona erdirilmeli, halkımızın yaşamsal temel gereksinim alanları devletleştirilmeli ve planlı ekonomiye geçilmelidir.

Geleceğimizi ipotek altına alan “devlet garantili” Kamu Özel İşbirliği projeleri ve uygulamaları sonlandırılmalıdır. Hepimize ait olan devlet hazinesinin yandaş sermaye çetelerince yağmalanmasına derhal son verilmelidir.

2022 yılının ilk gününden bugüne kadar su, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar kaldırılmalı ve bu zamlı fiyatlarla düzenlenen faturalar indirilmeli ve düzeltilmelidir.

Biz emeklilerin maaşları ve emekçilerin asgari ücretleri yoksulluk sınırının üstüne çıkarılmalıdır"