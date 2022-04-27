Emekliler tepki göstermişti: 'Emekli ikramiyesi hesaplara yattı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı.

4/A’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların ödemeleri bugün yapıldı.

Ödeme günleri 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/B’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/C’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Emeklilerin en az asgari ücret tutarına çekilmesini istedikleri ikramiye, bin 100 lira olarak açıklanmıştı. Emekliler karara oldukça tepkili.