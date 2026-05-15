Emekliler ses yükseltti: 'Aylıklara derhal seyyanen zam yapılmalı, ikramiye asgari ücret düzeyine çıkarılmalı'

Tüm Emeklilerin Sendikası'nın çağrısıyla Kadıköy Söğütlüçeşme'de bir araya gelen emekliler taleplerini sıraladı.

ANKA’da yer alan habere göre, Tüm Emeklilerin Sendikası bugün Türkiye genelinde basın açıklamaları ve eylemlerle bayram öncesi emeklilerin sesini duyurmaya çalıştı.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de düzenlenen eylemde yapılan açıklamada, "Emekli aylıkları eridikçe erimiş, temel yaşam giderleri karşılanamaz hale gelmiştir. Elektrik, doğalgaz, kira, ulaşım ve gıda fiyatları karşısında emekliler nefes alamaz durumdadır" denildi.

‘Emekliye bayram değil, yoksulluk dayatılıyor’

Açıklama şöyle:

"Türkiye’nin dört bir yanında emeklilerin sesi olmak, yaşadığımız yoksulluğu görünür kılmak ve insanca yaşam taleplerimizi haykırmak için alanlardayız. 12 Nisan’da Türkiye’nin 8 bölgesinde eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz bölge mitingleriyle siyasi iktidarı uyardık. İstanbul’dan Bursa’ya, Aydın’dan Mersin’e, Kayseri’den Trabzon’a, Karabük’ten Dikili’ye kadar yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı bu mücadele hattı, emeklilerin artık sessiz kalmayacağının açık ilanı olmuştur. Meydanlarda yükselen ses; açlığa, yoksulluğa, sefalet ücretlerine ve halk düşmanı politikalara karşı ortak bir itirazın sesi olmuştur. Emekliler olarak bir kez daha göstermiş bulunuyoruz ki; bu ülkenin gerçek sahipleri, yıllarca üreten, çalışan ve alın teri döken milyonlardır. Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir"

‘Her emeli aylığına derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır’

Emekli aylıklarıyla temel yaşam giderlerinin karşılanamaz hale geldiğinin dile getirildiği açıklamada seyyanen zam talebi şöyle dile getirildi:

"Bugün en acil ve yakıcı talebimiz şudur: Bugün emeklilerin yaşadığı yoksulluğun temel nedeni, emekli aylıklarının yıllar içerisinde sistemli biçimde eritilmesidir. Maaşlara yapılan göstermelik artışlar daha emeklinin cebine girmeden; zamlar, faturalar ve hayat pahalılığı karşısında buharlaşmaktadır. Milyonlarca emekli artık kira, gıda, ulaşım, sağlık ve temel yaşam giderlerini karşılayamaz hale gelmiştir. En düşük emekli aylıkları açlık sınırının bile altında kalırken, milyonlarca emekli yaşamını sürdürebilmek için borçlanmakta, ek iş aramakta ya da en temel ihtiyaçlarından vazgeçmek zorunda bırakılmaktadır. Bu nedenle emeklilerin sorunu yalnızca 'yüzdelik zam' meselesi değildir. Çünkü düşük maaşa yapılan yüzdelik artış, düşük maaşı daha da kalıcı hale getirmektedir. Kök aylık oyunları ve oran hesaplarıyla emekliler yıllardır oyalanmaktadır. Bugün yapılması gereken açıktır: Her emekli aylığına, hiçbir ayrım yapılmaksızın derhal 20 bin lira seyyanen zam yapılmalıdır. Seyyanen zam; maaşı düşük olan emeklilerin nefes alabilmesi için zorunludur."

‘Emekliler pazara çıkamaz hale gelmiştir’

Sendikanın Merkez Yürütme Kurulu adına yapılan açıklama şu tespit ve taleplerle sona erdi:

"Bu talep yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda insani ve toplumsal bir taleptir. Çünkü emekliler: Pazara çıkamaz hale gelmiştir. Et, süt, peynir gibi temel gıda ürünlerine ulaşamamaktadır. Elektrik ve doğalgaz faturaları karşısında çaresiz bırakılmıştır. Sağlık harcamalarını karşılayamaz durumdadır. Yıllarca çalışmasına rağmen yoksulluk içinde yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bir ülkede emekliler açlıkla sınanıyorsa, orada sosyal devlet çökmüş demektir. Bayram ikramiyesi adı altında verilen 4.000 TL ise emeklilerin yaşadığı gerçekliği gizleyememektedir. Verilen bayram ikramiyesi bugün bir haftalık pazar parası bile değildir. 2018 yılında seçim sürecinde 1.000 TL olarak başlatılan bayram ikramiyesi, o günün ekonomik koşullarında emekliler açısından kısmen de olsa nefes aldıran bir ödeme niteliğindeydi. O dönem net asgari ücret 1.603 TL idi. Yani verilen ikramiye asgari ücretin yaklaşık yüzde 62’sine denk geliyordu. Bugün ise 4.000 TL’ye çıkarılmış görünse de, asgari ücret karşısında ciddi biçimde erimiş durumdadır. Eğer aynı oran korunsaydı bugün bayram ikramiyesinin en az 17.500 TL olması gerekirdi. Kurban Bayramı öncesinde ikramiyenin artırılmasına ilişkin hiçbir hazırlığın yapılmaması da iktidarın emeklilerin yaşadığı yıkımı görmezden geldiğini göstermektedir.

’Sadaka değil hakkımızı istiyoruz’

Bizler biliyoruz ki sorun yalnızca ekonomik değildir. Sorun; emeği değersizleştiren, halkı yoksullaştıran siyasal ve ekonomik düzendir. Emeklilere kaynak yok denilirken; sermayeye vergi afları çıkarılmakta, şirket borçları silinmekte, kamu kaynakları bir avuç ayrıcalıklı çevreye aktarılmaktadır. Bu adaletsizliği kabul etmiyoruz. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Çünkü bu ülkenin bütün değerlerini bizler ürettik. Fabrikalarda, tarlalarda, okullarda, hastanelerde, atölyelerde, kamu kurumlarında yıllarımızı verdik. Bugün bize reva görülen sefalet düzenini kabul etmiyoruz. Emeklilerin yaşam hakkını savunmaya, alanlarda ve meydanlarda mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın: Emekliler bu ülkenin yükü değil, onurudur. Ve o onur teslim olmayacaktır"