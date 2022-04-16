Emekliler Ankara'da buluştu: 'Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın!'

Türkiye’nin farklı noktalarından gelen emekliler bugün Ankara Anıt Park'taki mitingde bir araya geldi.

Emekliler maaşlarına zam, sağlıkta katkı payının kaldırılması, bir maaş tutarında yılda dört sefer ikramiye, zamların geri alınması ve sendikal haklarının tanınması gibi talepler sıraladı.

'Zamlar geri alınsın'

"Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın", "Yaşasın emeğin dayanışması", "Zam zulüm işkence işte AKP", "Sefalete teslim olmayacağız" sloganları atan emekliler adına konuşan Emekliler Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mahinur Şahbaz şunları söyledi:

"Kamu emekliliği hakkımızdan asla vazgeçmiyoruz. Sorunlarımıza çözüm istiyoruz. İnsanca, onurlu bir yaşam istediğimiz için Ankara’dayız. Emekli aylıklarımız güncellenmeli. Ücretsiz, erişilebilir, güvenli, sağlık hakkımız sağlanmalı. Bayram ikramiyelerimiz bayram yaptıracak kadar olmalı. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve temel gıda ürünlerine yapılan zamlar geri alınmalı. Sendikal haklarımızın önündeki engellerin kaldırılması için Türkiye’nin her yerinden Ankara’ya geldik. Haklarımızın, taleplerimizin takipçisiyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz."

'Emekliler sosyal ve kültürel yaşamdan koptu'

Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen'se şunları söyledi:

"Emeklilerin sosyal ve kültürel yaşamdan koptuklarını gördük. Nedeni parasızlık, yoksulluk…’Geçinemiyoruz’ dedik, bütün temel gıda mallarına zam üzerine zam yaptılar. ‘Isınamıyoruz, barınamıyoruz’ dedik, elektriğe, doğalgaza zam yaptılar. ‘Ulaşım pahalı’ dedik, petrole zam yaptılar. Emekliler yaşı gereği bir ayağı hastanelerdedir. ‘Hastalandığımızda günlerce, haftalarca doktor randevusu alamıyoruz’ dedik, hastaneleri kapattılar, doktorlara kapıyı gösterdiler. ‘Sağlık ücretsiz, erişilebilir ve güvenli olsun’ dedik, sağlıkta katkı payları almaya devam ediliyor."

'Çantama koyuyorum eve gelene kadar kalmıyor'

Emekli yurttaş, “Biz bunca yıldan sonra insanca yaşayabileceğimiz bir maaş talep ediyoruz. Eskiden bir emekli maaşı asgari ücretten az olamazdı. Ama şimdi 2 bin 500 lira ile geçinen 4 milyon emeklimiz var. Diğerlerinin de emekli maaşları kesinlikle asgari ücrete bile tekabül etmiyor. Bu yoksulluk maaşıdır. Yok saymak demektir. Biz emeklinin var olmasını istiyoruz” diye konuştu.

2 bin 500 lira emekli maaşını aldığına belirten bir yurttaş da “Çantama koyuyorum eve gelene kadar kalmıyor” dedi.

Bir emekli de “Akşam saat 5’ten 6'dan sonra pazara gidiyoruz. Hangi markette ucuzluk var oraya koşuyoruz” sözleriyle sitem ederken, başka bir emekliyse “Ben memuriyete başladığımda 450 lira para alıyordum. Ev kirası veriyordum. Anneme, babama bakıyordum. Şimdi emekliyim. O zaman (bir paket) kaşar peynir alıyordum her ay. Şimdi bir dilimini alamıyorum” dedi. (ANKA)