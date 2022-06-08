Emekli yurttaş: Markete gidiyorum, 3 soğan, 3 patates alıyorum... Daha meyve yemedim

İstanbul Kağıthane’deki Çeliktepe Pazarı’nda alışveriş yapan emekli bir kadın, 2 bin 900 lira aylık aldığını, bin 600 lira kira verdiğini, geçinemediğini ve artık köyüne dönmeyi düşündüğünü söyledi. Yurttaş, “Lahanayı siz de görüyorsunuz. 5 mi 10 mu yaprak var 5 lira. Ekmek olmuş 4 lira. Markete gidiyorum 3 soğan, 3 patates alıyorum. Ben yaz meyvesi yemedim daha” dedi.

Yaz aylarına girilmesine karşın pazarda, sebze, meyve fiyatlarında beklenen ucuzlama olmadı. Alışveriş için Kağıthane’deki Çeliktepe Pazarı’na gelenler de fiyatlardan şikâyetçi.

EMEKLİ YURTTAŞ: MARKETE GİDİYORUM, 3 SOĞAN, 3 PATATES ALIYORUM

Pazara alışverişe gelen emekli bir kadın, “Lahanayı siz de görüyorsunuz. 5 mi 10 mu yaprak var, fiyatı 5 lira. Ekmek olmuş 4 lira” dedi.

Toplam 2 bin 900 lira emekli aylığı aldığını söyleyen kadın, “Bin 300 lira kira ödüyordum, bin 600 lira oldu. Devletten tek beklediğimiz doğal gaz ve kira. Kiraları düşürsün. Bu hayat pahalılığı ne ya? Bezelye aldım dün 15 liraya. İki kişi ancak doyar. Tek başıma yaşıyorum ben. Dışarı gidersem eksiklerimi bile almıyorum. Markete gidiyorum, 3 soğan, 3 patates alıyorum. Patates, soğan, hepsini yarım kilo alıyoruz. Ben meyve yemedim daha. Bin 600 lira kira veriyorum, gerisiyle geçiniyorum” diye konuştu.

“KÖYE GİTMEYİ DE DÜŞÜNÜYORUM”

Geçen yılki fiyatların bu kadar pahalı olmadığını vurgulayan kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir önceki sene alabiliyordum. Hastaneye gittim, 6 aydır randevu bekliyorum. Kolumdan fiziğe gittim bugün. 11’inci aya bile fizik randevusu alamadım. Doktora gittim, ‘Yemek yiyemiyorum’ dedim. Beni ön sıraya aldı. Böyle bir şey olamaz. Devlet artık el atmalı. Halkımız ne yapar, bilmiyorum. Ben köye gitmeyi de düşünüyorum. Köye gideceğim. Biliyorsunuz, ufak bir şey konuştuğunuz zaman arkası kötü oluyor. Konuşmak da istemiyor halkımız. İki domates alıyorsun 10 lira. Çoluk çocuk ne yiyecek? Kira zaten insanları bitirdi.”

İRANLI ÖĞRENCİ: GEÇEN SENE 7 LİRAYA ALDIĞIM MUZ ŞİMDİ 25 LİRA

Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduğunu ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) yüksek lisansa devam ettiğini söyleyen İranlı bir öğrenci de pazardaki fiyatlardan şikâyetçi. “Ekonomi çok güzel” açıklamaları yapıldığını belirten öğrenci, pazarın çok pahalı olduğunu söyledi.

Geçen yıl bir kilo muza 7 lira verirken bugün 3- 4 katı ödemek zorunda kaldığını anlatan İranlı öğrenci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğrenciyiz, İran’dan para geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben buranın mezunuyum, burada okumuşum. Üç sene boyunca Silahlı Kuvvetler’e proje çalıştım. Bana vatandaşlık vermiyorlar, iş izni vermiyorlar ama bir Suriyeli geliyor buraya, Türk’ün hakkını alıyor. Hiçbir bilgisi, kültürü yok. Geliyor, oturuyor. Hem Türk halkına hem bilim insanlarına zorluk çıkarıyorlar aslında. Ben üç sene boyunca savunma sanayi çalışmışım, emeğim var. Suriye’den göçmen olarak geliyor, ona vatandaşlık veriyor. Neden? Onun parası var, oy. Bilgiye bir değer yok. Türk insanına değer yok.”

“İRAN’DA AMBARGOYA RAĞMEN ENFLASYON YÜZDE 50”

İran’da bin 500 ürünün üzerinde ambargo olduğunu hatırlatan öğrenci, “İlaçlar dahil ambargo var ama ekonomi böyle değil. Yani fiyatların artışı böyle değil. Meyve, sebze fiyatı daha uygun buradan. O kadar ambargoya rağmen enflasyon yüzde 50 düzeyinde. Burada hiçbir şey yok. Kendilerinin söylediği yüzde 75, hissettiğimiz yüzde 160. Bunun sorumlusu kim?” diye sordu. (ANKA -Çağatay Akyol)