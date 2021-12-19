'Emekli vekiller maaşlarına zam yaptırmak için düzenleme önerdi' iddiası

Eski vekillerin maaşlarına enflasyon oranında artış istediği ve gerekli düzenleme için parti yönetimlerini ziyaret ettiği öne sürüldü.

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, bir grup milletvekilinin “TBMM’deki bütçe görüşmeleri başlamadan önce, perde gerisinde sessiz bir kulis faaliyeti yürüttüğünü söylediği yazısında, “Eski vekiller, maaş artışı için sistem değişikliğini de içeren bir düzenleme için çok uğraştı ama nafile” bilgisini paylaştı.

Babacan yazısında, "Öğrendiğimize göre, bir grup eski milletvekili, maaşlarına yapılacak yüzde 14.4’lük artışın enflasyon oranının altında kaldığını savunarak, parti yönetimlerini ziyaret etti. Maaş artışının en az açıklanan enflasyon oranında olmasını istediler” ifadelerini kullanarak emekli milletvekillerinin zam isteğinden bahsetti.

“Cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki yüzde 14 artış esas alındığında, bugün 16 bin 400 lira olan emekli milletvekili maaşları, 18 bin liraya çıkacak. Yüzde 21 olarak açıklanan resmi enflasyon dikkate alındığında ise maaşlar 20 bin liraya yükselecekti" diyen Babacan, konunun bütçe görüşmeleri öncesinde ve kapalı kapılar ardında konuşulduğunu ancak durumun kamuoyunda tepki yaratacağı öngörülerek kapatıldığını ifade etti.