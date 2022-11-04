Emekli ve memurların ocak zammı netleşiyor

TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon verileri üzerinden belli olan kamu emekçisi ve emeklilerin maaş zammına ilişkin tablo netleşiyor.

TÜİK Temmuz-Ekim aylarını kapsayan 4 ayda tüketici enflasyonunun yüzde 10,85 arttığını hesapladı.

Açıklanan bu oranlar gerçekçi bulunmazken, TÜİK'in enflasyonu kasıtlı olarak düşük göstermeye çalıştığı eleştirileri geldi.

Öte yandan yılın geri kalan Kasım ve Aralık aylarında da enflasyon geride kalan 4 aydaki gibi bir artış sergilerse yıl sonunda yüzde 16.27'ye ulaşacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, böylece kamu emekçisi ve emeklilerinin yüzde 8,66 oranında enflasyon alacağı oluşacak. Ayrıca yüzde 8 toplu sözleşme zammı alınacağı için toplam zam oranı yüzde 17,35'te kalacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 16.27 oranında zam yapılacak.