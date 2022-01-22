Emekli ve memura ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çağdaş Gökbel
Emekli ve memura ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.
Haber Merkezi