Emekli ve memura ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle emeklilere en düşük aylık ödemesi 2 bin 500 lira oldu, memurlara ve memur emeklilerine 2.5 puanlık ilave zam yansıtıldı.