Emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün tutukluluğunun devamına karar verildi

Üç buçuk yıl önce yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilerek 17 Ağustos’ta tutuklanan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, Ertürk’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ertürk hakkında “basın ve yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçlamasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Üç buçuk yıl önceki konuşması yeniden dolaşıma sokuldu

Ertürk’ün tutuklanmasına, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde katıldığı bir televizyon programındaki sözleri dayanak gösterilmişti.

Ertürk programda, “Bakın artık iktidar değişecek, ama acılı ama acısız. İktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli” demiş, Yüksek Seçim Kurulu’na “vicdanlarına ve hukuka göre karar verme” çağrısında bulunmuştu.

Konuşmanın yıllar sonra bir sosyal medya hesabı tarafından yeniden dolaşıma sokulmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Ertürk hakkında resen soruşturma başlatmıştı. Ertürk, 17 Ağustos’ta gözaltına alınarak aynı gün tutuklanmıştı.

Savcılıktan ‘devam eden suç’ iddiası

Savcılık, konuşmanın üzerinden üç buçuk yıl geçmesine karşın görüntülerin sosyal medya ve görsel basında yayımlanmaya devam etmesini “temadi eden suç” olarak değerlendirdi.

Ertürk ise önceki savunmasında sözlerinin bağlamından koparıldığını belirterek, “Üç buçuk yıldır kimse tahrik olup sokağa çıkmamıştır. Halk arasında korku, panik yaratmamıştır. Suçsuzum” demişti.

Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel de konuşmanın yapıldığı tarihte herhangi bir infial ya da paniğe yol açmadığına dikkat çekerek tutuklama kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunmuştu.

Mahkemenin bugünkü kararıyla Ertürk’ün tutuklu yargılanması sürecek.

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