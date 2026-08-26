Tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk hakkında "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan Ertürk hakkındaki iddianame tamamlandı.

İddianamede, Ertürk'ün "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından rapor hazırlandığı belirtilen iddianamede, söz konusu videoda Ertürk'ün "Bakın artık iktidar değişecek ama acılı ama acısız iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de ben de tabii ki herkes de onun için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) vicdanlarına göre ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece, diye düşünüyorum. Yarın bir gün eğer biz demokratik girişimlerde bu iktidarı düşüremezsek Türk halkını da cezalandırabilecek uluslararası girişimler yapılacak" şeklinde beyanlarda bulunduğu, video içerisinde sunucunun "Elbette bedelini biliyorlardır. Değil mi efendim?" sorusuna onaylama şeklinde cevap verdiği aktarıldı.

İddianamede, "Her ne kadar şüpheli tevil yoluyla ikrar içeren savunmasında suça konu videoların üzerinden zaman geçtiğini beyan etmişse de görsel basın ve sosyal medyada paylaşılan ve silinmeyerek yayınlanmaya devam eden suç içerikli paylaşıma ilişkin eylemlerin temadi eden suç kapsamında kaldığı” iddia edildi.

İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Jet hızıyla soruşturma açılmış, ertesi gün tutuklanmıştı

Emekli amiral Türker Ertürk’ün üç yıl önce katıldığı bir yayındaki "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli. Siz de, ben de... Tabii ki herkes de... Onun için Yüksek Seçim Kurulu'nun vicdanlarına ve hukuka göre karar vermelerini bekliyoruz. Yoksa ileride müşkülat yaşarız ülkece diye düşünüyorum" sözleri sosyal medyada bir kullanıcı tarafından Ertürk hedef gösterilerek yeniden dolaşıma sokulmuştu.

Saatler sonra ise Ertürk hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Türker Ertürk 17 Ağustos’ta gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Mantık sınırlarını zorlayan tutuklama gerekçesi

Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel tutuklama kararının ardından yaptığı yazılı açıklamada bu kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, tutuklama gerekçesinin de mantık sınırlarını zorladığını belirtti.

Anayasa'nın 138. maddesinin yargı yetkisinin kullanımında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat verilemeyeceğini açıkça hüküm altına aldığını belirten Yıldızel, bir X kullanıcısının talimat niteliğindeki paylaşımının nasıl olup da 8 saat içinde soruşturma başlatılmasına neden olduğunun izaha muhtaç olduğunu vurgulamıştı.

Müvekkilinin soruşturmaya konu sözleri dile getirdiği 3,5 yıl önce herhangi bir infiale veya paniğe yol açmayan bu sözleri, içinde bulunduğumuz siyasi koşullarda nasıl toplumda korku ve endişe yaratacağının da anlaşılmaz olduğunu vurgulayan Yıldızel, ayrıca bu sözleri bugün yeniden gündeme getirip bilinçli olarak yayan kişinin soruşturmaya dahil edilmemesinin de açık bir çifte standart örneği oluşturduğunu ifade etmişti.

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